SCMP: Разведка КНР выявила множество случаев шпионажа в космическом секторе

Китайское Главное разведывательное управление обнародовало информацию о зафиксированных в последние годы случаях шпионажа в космической области, об этом информирует South China Morning Post со ссылкой на Министерство государственной безопасности КНР.
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