«Т-Капитал» запустил первый БПИФ с ежемесячными выплатами

На Мосбирже начались торги первым на российском рынке биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с ежемесячной выплатой дохода – «Тинькофф Пассивный Доход» — под управлением управляющей компании (УК) «Т-Капитал».
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