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Спецназ Росгвардии уничтожает технику ВСУ в Курской области (ВИДЕО)

Спецназ Росгвардии уничтожает технику ВСУ в Курской области (ВИДЕО)

Спецназ Росгвардии уничтожает технику ВСУ в Курской области. На кадрах из пункта управления БПЛА можно увидеть, как пылает пораженный росгвардейцами танк оккупантов.

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