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Добрый Мир

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Китайский «Тик-Ток» помешал Финляндии увеличить производство оружия для ВСУ 

Китайский «Тик-Ток» помешал Финляндии увеличить производство оружия для ВСУ 

Украина должна заблокировать китайскую соцсеть «Тик-Ток», потому что она мешает производить для нужд ВСУ оружие и боеприпасы.

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Комментарии
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Лев Добрый
Финнам скоро жрать нечего будет, а они бандеровцам оружие производят, вот идиоты! За участие в гитлеровской коалиции, Путин должен с них затребовать контрибуцию, потому что они нарушили Договор между СССР и Финляндией по итогам войны 41-45 годов!😎🤠👈👍
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