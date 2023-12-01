Китайский «Тик-Ток» помешал Финляндии увеличить производство оружия для ВСУ 

Лев Добрый

Финнам скоро жрать нечего будет, а они бандеровцам оружие производят, вот идиоты! За участие в гитлеровской коалиции, Путин должен с них затребовать контрибуцию, потому что они нарушили Договор между СССР и Финляндией по итогам войны 41-45 годов!😎🤠👈👍