«Назинская трагедия»: что стало «кулаками», которых бросили на необитаемом острове

Назинская трагедия — одна из самых страшных и кровавых страниц советской истории. Тогда, в 1933 году, шесть тысяч человек были высажены на необитаемом острове в Томской области без инструментов, еды, средств для выживания.
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