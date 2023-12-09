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Млечный Путь движется по краю гигантской космической пустоты: гипотеза ученых

Млечный Путь движется по краю гигантской космической пустоты: гипотеза ученых

Такой вывод стал следствием изучения одного из важнейших вопросов астрофизики. Астрофизики выдвинули гипотезу, согласно которой наша галактика — Млечный Путь — находится на границе огромной космической пустоты.

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