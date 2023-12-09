Млечный Путь движется по краю гигантской космической пустоты: гипотеза ученых

Такой вывод стал следствием изучения одного из важнейших вопросов астрофизики. Астрофизики выдвинули гипотезу, согласно которой наша галактика — Млечный Путь — находится на границе огромной космической пустоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии