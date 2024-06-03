В Краснодаре на скамью подсудимых отправлены обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования

Лариса Поплавская

10 лет это хорощо, но не хватает дополнения с полной конфискацией имущества. Хорошо пожили за счет наварованного, пусть поживут как те, кого они обворовывали. Пока не будет строгих законов- этот беспредел будет продолжаться.