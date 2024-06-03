В Краснодаре на скамью подсудимых отправлены обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Туапсинского района в возрасте от 42 до 45 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.
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