Футбол: «Барсы» отпустили «Оренбург» с миром

«Сочи» — «Оренбург» — 1:1 (1:0).Голы: И.Игнатьев, 42 (1:0), Хотулев, 90+4 (1:1).«Сочи»: Гойло, Заика (Медведев, 70), Мещанинов, Марсело Алвес, Миладинович, Маргасов, Кравцов, Нобоа, Крамарич, Бурмистров (Мигель Силвейра, 70), И.
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