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Новости Липецка

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26 участников группы пойдут под суд по делу о фиктивных браках с иностранцами

26 участников группы пойдут под суд по делу о фиктивных браках с иностранцами

Организованная группа из 26 человек с 2021 года устраивала фиктивные браки и усыновления в Липецке, чтобы иностранцы могли легально жить в России.

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