Глава Минстроя оценил влияние на рынок повышения взноса по льготной ипотеке

Пока ажиотажный спрос на рынке жилья в России не снижается. Властям только предстоит увидеть, как повышение первоначального взноса по льготной ипотеке скажется на нем, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, чьи слова приводит «Прайм».
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