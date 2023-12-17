Глава Минстроя оценил влияние на рынок повышения взноса по льготной ипотеке

Пока ажиотажный спрос на рынке жилья в России не снижается. Властям только предстоит увидеть, как повышение первоначального взноса по льготной ипотеке скажется на нем, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, чьи слова приводит «Прайм».