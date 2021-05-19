Что не так с Манижей? Продюсеры и критики о выступлении на «Евровидении»

Певица Манижа (Россия). / Владимир Астапкович / РИА Новости Музыкальный обозреватель «АиФ» Владимир Полупанов: — Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме с песней Russian Woman («Русская женщина»), прошла в финал.
Певица Манижа (Россия). / Владимир Астапкович / РИА Новости Музыкальный обозреватель «АиФ» Владимир Полупанов: — Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме с песней Russian Woman («Русская женщина»), прошла в финал.
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