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Что не так с Манижей? Продюсеры и критики о выступлении на «Евровидении»

Что не так с Манижей? Продюсеры и критики о выступлении на «Евровидении»

Певица Манижа (Россия). / Владимир Астапкович / РИА Новости Музыкальный обозреватель «АиФ» Владимир Полупанов:   — Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме с песней Russian Woman («Русская женщина»), прошла в финал.

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Ирэн
Песня ни о чем!!! Если и прошла в первый полуфинал,то только на волне ненависти к России..Нам не понравилось исполнение..

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