На пути к Берлинскому конгрессу или Страсти по Болгарии

«Берлинский конгресс». Знаменитое полотно Антона фон Вернера, с А.М. Горчаковым на переднем планеО страхах и фантомахБерлинский конгресс со школьной скамьи ассоциируется у нас с дипломатическим поражением России, нивелировавшим закрепленные Сан-Стефанским миром победы русского оружия в 1877–1878 гг.