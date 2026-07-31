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МОК о россиянах на юношеской Олимпиаде: «ОКР получил 12 квотных мест для спортсменов по 14 видам спорта. Легкая атлетика в это число не входит»

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, почему российские легкоатлеты не получили квот на юношеские Олимпийские игры в Сенегале.

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