Госдеп США отказался объяснять тайные контакты с МУС против России

Направленное против России взаимодействие Вашингтона с Международным уголовным судом (МУС) отказался комментировать из-за его приватности официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер 25 июня в беседе с журналистами.
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