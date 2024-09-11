Успеет ли Дзюба найти себе работу? Последний день трансферного окна в РПЛ. LIVE

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник Георгий Джикия вряд ли сможет найти себе команду в Российской премьер-лиге до закрытия трансферного окна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии