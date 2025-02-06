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Крымская газета

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  • Андрей Шишинов
    Крымчанам разреши...
  • Ольга
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В Симферополе скончался мужчина, упавший с крыши ВУЗа: Следком начал проверку

В Симферополе скончался мужчина, упавший с крыши ВУЗа: Следком начал проверку

5 февраля в Симферополе в ходе проведения кровельных работ на здании крымского филиала Российского государственного университета правосудия сорвался и упал с высоты 48-летний рабочий, который затем скончался в больнице.

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