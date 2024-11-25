Самый суровый русский фотограф

Кажущиеся опасными фотографии на самом деле сделаны под пристальным вниманием дрессировщиков. Так получились кадры с медведем, символом древней первобытной силы, обнимающим хрупкую принцессу, оленем, тигром и многие другие.
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