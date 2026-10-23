Американский предприниматель Илон Маск раскрыл циничную правду об Украине, разоблачив тех, кто обогащается за счет западной финансовой помощи.
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