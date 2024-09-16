Бельский заявил об утверждении порядка первого в эту сессию заседания

Он отметил, что на рассмотрение парламента выносится только один вопрос – о вступлении в должность губернатора Петербурга Председатель ЗакСа Александр Бельский сообщил, что был утвержден порядок первого в эту сессию заседания.
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