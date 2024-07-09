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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Омбудсмен Иркутской области защитил в суде права предпринимателя в связи с демонтажем сезонного аттракциона

Бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин помог защитить в Арбитражном суде Иркутской области права предпринимателя, который обратился по вопросу незаконного демонтажа сезонного аттракциона «Накорми Хагги» на острове Юность в г.

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