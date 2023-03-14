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Китай возобновит выдачу всех типов виз иностранцам с 15 марта

Восстановлен будет и безвизовый въезд в провинцию Гуандун для групп иностранцев из Гонконга и Макао, а также для находящихся на круизных лайнерах, которые останавливаются в Шанхае.

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