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«Бавария» рискует остаться без шести игроков основы в матче с «Майнцем»

«Бавария» рискует остаться без шести игроков основы в матче с «Майнцем»

«Бавария» испытывает серьезные кадровые проблемы перед матчем с «Майнцем» в 31-м туре чемпионата Германии, который могут пропустить сразу шестеро футболистов основы.

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