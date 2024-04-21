Пентагон пообещал передать Киеву срочную военную помощь

В Пентагоне заявили о намерении отправить киевскому режиму дополнительные боеприпасы. Очередной пакет военной помощи будет передан в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военном транше.
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