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Закон и Порядок

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Израиль объявил о решении разорвать связи со Starlink после слов Маска

Израиль объявил о решении разорвать связи со Starlink после слов Маска

Министр связи Израиля решил разорвать связи со Starlink после заявления Маска Маск ранее заявил, что Starlink предоставит доступ к связи для международных организаций в секторе Газа.

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