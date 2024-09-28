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Царьград

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"Для Украины важно гопак не забыть". Путин высказался о политическом танго. Он дал ответ Трампу ещё год назад

"Для Украины важно гопак не забыть". Путин высказался о политическом танго. Он дал ответ Трампу ещё год назад

Владимир Путин высказался о политическом танго, для которого "нужны двое". Он дал ответ Трампу ещё год назад.

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