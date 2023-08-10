Хазин: Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с учётом беспрецедентно высокого уровня доверия народа к президенту страны нет никаких сомнений в том, что, нынешний глава государства сможет победить на предстоящих выборах в марте 2024 года, если он будет в них участвовать.
Ждем заявления Путина
Комментарии
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КП
Ксения Павлова
Доверие народа? Ну-ну.
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13 час.
Владимир Барышев
Хазин, слишком много о себе мнит и как предсказатель и как политолог-экономист! Поскромнее надо быть, таких болтунов пустобрехов как он, слишком много развелось!
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13 час.
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