Ждем заявления Путина

Хазин: Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с учётом беспрецедентно высокого уровня доверия народа к президенту страны нет никаких сомнений в том, что, нынешний глава государства сможет победить на предстоящих выборах в марте 2024 года, если он будет в них участвовать.