Сергей Шубенков: «World Athletics отстраняет нас от соревнований, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать. Спрашивается, за что?»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал новость о том, что российские легкоатлеты не допущены к участию в «Бриллиантовой лиге».

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