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Названы самые популярные породы собак у барнаульцев. Рейтинг пушистых

Названы самые популярные породы собак у барнаульцев. Рейтинг пушистых

Померанские шпицы стали самыми популярными собаками среди жителей Барнаула. Такие данные привели специалисты "Авито Товаров", проанализировав продажи животных на площадке в июле.

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