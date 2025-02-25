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«Черкизово» будет и далее развивать сотрудничество с партнерами из Китая и Сербии

«Черкизово» будет и далее развивать сотрудничество с партнерами из Китая и Сербии

Группа «Черкизово» в рамках развития экспортного направления организовала визит партнеров из Китая и Сербии на свои предприятия, и, ознакомившись с их работой, иностранные гости остались довольны уровнем производства, а также качеством продукции, подтвердив намерение развивать сотрудничество.

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