«Черкизово» будет и далее развивать сотрудничество с партнерами из Китая и Сербии

Группа «Черкизово» в рамках развития экспортного направления организовала визит партнеров из Китая и Сербии на свои предприятия, и, ознакомившись с их работой, иностранные гости остались довольны уровнем производства, а также качеством продукции, подтвердив намерение развивать сотрудничество.