Аксаков: цифровой рубль усилит контроль за бюджетными расходами

Цифровой рубль позволит повысить эффективность и контроль за бюджетными расходами на всех уровнях. Об этом заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
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