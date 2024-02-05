Александр Гордон решил высказаться о своём конфликте с Никитой Кологривым

В "Фонтанке" дозвонились до телеведущего, чтобы узнать о скандале, произошедшем на программе "Закрытый показ"Недавно между актёром Никитой Кологривым и телеведущим Александром Гордоном произошёл конфликт.
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