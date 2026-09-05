Демократическая Республика Конго: 22 человека погибли и еще несколько получили ранения в результате пожара на свадьбе в зале для приемов Панасе на Триумфальном бульваре в Киншасе в ночь с 4 на 5 сентября.
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