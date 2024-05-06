ВСУ нанесли террористический удар по гражданским автобусам в Белгородской области

Две движущиеся по дороге «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль стали целью ВСУ при атаке с помощью дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии