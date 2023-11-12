Экс-главком НАТО Ставридис: Киеву нужно временно смириться с потерей территорий

Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий «хотя бы на время», чтобы прекратить боевые действия и восстановить силы, считает бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.
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