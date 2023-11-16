Режим просит Запад о помощи – "Русские готовят нам тяжелое время" Лучше перебдеть, практически в любой ситуации, а потому не стоит сразу отмахиваться от того бреда, который озвучивает министр энергетики страны У.
"Чёрная зима" дышит в спину
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Олег Щепанов
Только полное уничтожение бандэровского племени принесет Победу России!!!!
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21 час.
Леонид Руси
Вот мы кормили немцев и военнопленных вернули... А потом Германию объединили... И какая благодарность? Никакой... Опять хотят нас истребить... И всё время, сразу после войны, мечтали о реванше... руками пиндосов и бандерлогов. Пусть нам дадут только повод... и мы сожжём врагов безжалостно... Разрушим их города и загоним в канализацию оставшихся...
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16 час.
Надежда
Никто ничего ремонтировать и восстанавливать не будет! Как обычно, получат гроши, распилят и на этом всё!
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12 час.
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