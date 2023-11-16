Леонид Руси

Вот мы кормили немцев и военнопленных вернули... А потом Германию объединили... И какая благодарность? Никакой... Опять хотят нас истребить... И всё время, сразу после войны, мечтали о реванше... руками пиндосов и бандерлогов. Пусть нам дадут только повод... и мы сожжём врагов безжалостно... Разрушим их города и загоним в канализацию оставшихся...