Огромный самолет для ракет и спутников, которому даже не нужна бетонная взлетно-посадочная полоса: американская Radia строит уникальный транспортник WindRunner

Для взлета должно хватать грунтовой полосы длиной менее 2 километров Американская Radia предложила использовать проектируемый сверхкрупный транспортный самолет WindRunner для перевозки ракетных ступеней, ускорителей, спутников и возвращаемых космических аппаратов.
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