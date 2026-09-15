Где медведи нападают на людей в России: опубликована карта

Появилась карта, на которой указаны регионы России, где медведи нападали на людей в 2026 году.Опубликована карта регионов, где медведи не просто выходили к людям, но и нападали на них в 2026 году.
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