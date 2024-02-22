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Минтранс захотел собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников

Минтранс захотел собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников

С 1 сентября, помимо данных паспорта и билета, перевозчиков в России обяжут передавать в единую базу данные о банковских картах, телефонах, e-mail, IP-адресах и паролях учетных записей, пишет «Коммерсантъ» .

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