Елена Вяльбе: «Я ничего не делаю, чтобы победить в борьбе за зрителя, привлечь их. В лыжных гонках особо шоу не сделаешь»

«Я ничего не делаю, чтобы победить в борьбе за зрителя, привлечь их. У нас не такой выигрышный вид спорта, как баскетбол, футбол, синхронное плавание, где можно сделать большое шоу для зрителей на трибунах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии