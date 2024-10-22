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Царьград

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На борту сбитого в Судане грузового самолёта находился Антон Селиванец из России

На борту сбитого в Судане грузового самолёта находился Антон Селиванец из России

Перед крушением транспортника он послал родным видео из самолёта.Гражданин России Антон Селиванец находился на борту транспортного самолёта Ил-76, который был сбит и разбился на территории Судана.

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