Российские власти "вспомнили" то, что так тщательно скрывало немецкое правительство, разделению быть! А ведь Путин пока что еще ни разу не был в гневе.
Германия «доигралась»
Комментарии
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Sergiy Che
...На это плевать могут только те, у кого оно УЖЕ ЕСТЬ причём кокурентном России количстве )) А то плевалка может испариться...))
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1 д.
Natalija Osminina
Странно, что подобные новости у кого-то вызывают удивление, а то и недоверие. Хотя это было очевидно с первой минуты СВО - когда бывшие союзники по Второй Мировой, которые вынужденно открыли второй фронт меньше чем за год до окончания войны и сразу же после победы хотели воплотить в жизнь операцию "Немыслимое" по ликвидации СССР, наконец-то собрались на реванш. По итогам нынешней Третьей Мировой на малом плацдарме Украины они потерпели поражение. И мир ждет новая Ялта -передел Европы. Естественно, ГДР опять возвращается к преемнице СССР- России. Это же очевидно! Так должно было быть с самого начала. И так будет.
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17 час.
Александр Николаевич
До тех пор, пока у "Гигемона" не развалятся глинянные ноги, трудновато нам будет навести порядок в Европе.
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4 час.
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