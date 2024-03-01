Natalija Osminina

Странно, что подобные новости у кого-то вызывают удивление, а то и недоверие. Хотя это было очевидно с первой минуты СВО - когда бывшие союзники по Второй Мировой, которые вынужденно открыли второй фронт меньше чем за год до окончания войны и сразу же после победы хотели воплотить в жизнь операцию "Немыслимое" по ликвидации СССР, наконец-то собрались на реванш. По итогам нынешней Третьей Мировой на малом плацдарме Украины они потерпели поражение. И мир ждет новая Ялта -передел Европы. Естественно, ГДР опять возвращается к преемнице СССР- России. Это же очевидно! Так должно было быть с самого начала. И так будет.