Во Франции призвали прекратить помощь Украине из-за коррупционного скандала

ПАРИЖ, 12 августа, ФедералПресс. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить помогать Киеву из-за коррупционного скандала с замминистра энергетики страны, которого поймали на крупной взятке.
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