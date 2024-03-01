Почти 100% российского рынка «зеленой» косметики составляют отечественные производители

Отечественные производители занимают 98% российского рынка органической косметики. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества, председатель технического комитета по стандартизации ТК 708 «Экомаркировка» Елена Саратцева на пресс-конференции ТАСС «Парфюмерно-косметическая продукция.
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