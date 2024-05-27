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Fox News: в США сыграли свадьбу 100-летний жених и 102-летняя невеста

Fox News: в США сыграли свадьбу 100-летний жених и 102-летняя невеста

Самая старая пара сыграла свадьбу в Филадельфии в США, они могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Жениху 100 лет, а невесте 102 года, суммарно их возраст превышает предыдущий рекорд, сообщил телеканал Fox News.

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