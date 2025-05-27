Ульянов: на Западе не заметят гонений на верующих на Украине

Россия призывает обратить на это внимание Западные политики не обратят внимания на ущемление прав православных верующих на Украине и на российские призывы противостоять этому, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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