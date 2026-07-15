МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Артисты из трех стран выступят на фестивале «Театральный бульвар»

Артисты из трех стран выступят на фестивале «Театральный бульвар»

В июле фестиваль «Театральный бульвар», который проводит столичный Департамент культуры в рамках проекта «Лето в Москве», представит международную программу с участием театральных коллективов из Испании, Армении и Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии