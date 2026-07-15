Артисты из трех стран выступят на фестивале «Театральный бульвар»

В июле фестиваль «Театральный бульвар», который проводит столичный Департамент культуры в рамках проекта «Лето в Москве», представит международную программу с участием театральных коллективов из Испании, Армении и Китая.
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