В Тверской области выпустили первый в России сертифицированный вегетарианский мармелад

Роскачество выдало первый сертификат «вегетарианский» российскому производителю сладостей. Компания «Мармеладная сказка», расположенная в Тверской области, стала первым в России производителем, получившим официальный сертификат «вегетарианский» на свою продукцию.
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