В Румынии журналистка провалилась в люк во время репортажа о наводнении

Журналистка România TV Юлиана Дамиан пострадала во время репортажа с места наводнения в коммуне Борошнеу-Маре (жудец Ковасна) - она провалилась в канализационный люк, которого не было видно под мутной водой.
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