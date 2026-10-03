Геллер требует поднять тарифы ЖКХ ещё выше

Коммунальные тарифы в России вновь оказались в центре спора: отраслевые представители говорят о хроническом недофинансировании и необходимости дальнейшего роста цен, тогда как экономисты и общественные эксперты задаются вопросом, почему повышение платежей граждан автоматически должно становиться главным способом решения накопившихся проблем ЖКХ.