Автор: АМАРАНТ "Сушите весла!" Эмманюэль сдает соседей после провала у границы. Сушите весла! Кто-то очень умный (вроде бы Бисмарк) сказал в свое время: ■ Политика это искусство возможного.
"Мир на условиях России - не кaпиmуляция" Ничего себе! Как заговорил-то.. И с чего бы так?
Комментарии
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Владимир Фоминых
так наверное пора в УК ввести статью о смертной казни? Пусть на всякий случай будет в Закон вписано.
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Так условия у Росси простые хохлостан переезжает в Израиль к братьям по крови, прибалты шуруют в к лягушечнику, но без выхода к морю, средиземноморье отойдет России ну привыкли Русские еще с царских времен отдыхать там, тем более наши земли и там есть, паны туда же... Ну программа минимум. А там и и со скандинавией разберемся что то с Петровских времен уроков некоторые стали забывать. Забыли как пахнут ноги их хозяев... Да и финики доброту призабыли, как им дали независимость...
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12 час.
СК
Сергей Ковалев
один из "на побегушках" у кукловодов.
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2 мин.
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